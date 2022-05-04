Kargoların çalışma durumu Ramazan Bayramı'nın son günü yani 4 Mayıs Çarşamba günü merak konusu oldu. Tüm İslam Alemi Ramazan Bayramı sevincine erişirken üç günlük resmi tatilden dolayı birçok kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermiyor. Kargo göndermek isteyen ve ya uzun süredir kargo bekleyen binlerce vatandaş "4 Mayıs 2022 Bayramın üçüncü günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, bayramın son günü PTT ve diğer kargo firmalarının çalışma durumu...