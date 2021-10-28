Türkiye Cumhuriyeti kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük bayram olarak kutladığı Cumhuriyet Bayramı kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil kabul ediliyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet verilmiyor, bu iş yerleri kapalı oluyor.
28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil olarak kabul ediliyor. Yani 28 Ekim öğleden sonra kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil olacak ancak öğlene kadar mesailer devam edecek.
BUGÜN PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Bilindiği gibi kargo şirketleri resmi tatillerde hizmet vermiyor. Yarın, yani 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için kargo şirketleri öğleden sonra kapalı olacak. Ayrıca PTT de resmi tatillerde kapalı olan kurumlardan biri. Buna göre 28 Ekim'de PTT de öğlene kadar açık olacak ancak öğleden sonra çalışmayacak.
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