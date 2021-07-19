Arife günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de bugün yarım gün çalışıyor.

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmaları bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arife günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, Kurban Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi sonrasında 20-21-22-23 Temmuz 2021 tarihlerinde kapalı olacak yani çalışmayacak.