Yılın ilk gününde birçok vatandaş 1 Ocak yani bugünde kargo ve PTT şubelerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün yani 1 Ocak Pazartesi günü kargolar ve PTT açık mı, hizmet veriyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte, detaylar...