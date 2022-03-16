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Bugün kandil mi? 2022 Berat Kandili ne zaman ve önemi nedir? İşte merak edilen detaylar

Bugün 2022 Berat Kandili mi? Bugün kandil mi? Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte inananlar merak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, bugün ne kandil mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi kandil tarihleri...

16.03.2022 - 11:18 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bugün Kandil mi? Bugün Berat Kandili mi? Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte İslam Dünyası'nda bu soruların cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki Ramazan Ayı öncesi son kandil, Berat Kandili... Peki, 2022 Berat Kandili ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

  • 15 MART BUGÜN KANDİL Mİ?

    Hemene belirtelim ki bugün kandil değil... Berat Kandili bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 16 Mart Perşmebe yani yarın idrak edilecek.

  • BERAT KANDİLİ ÖNEMİ

    Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Aslı "Beraettir." Beraat sözlükte, "bir zorluktan kurtarmak ve beri olmak" şeklinde açıklanıyor.

    Berat kandiline, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

  • Müslümanlar bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

     

  • Bu konuda Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur, "Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (Ibn Mâce)

     

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