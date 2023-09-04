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        Haberler Gündem Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak ve gündemde neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan...

        Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak ve gündemde neler var?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 15 günde 1 olmak üzere Pazartesi günleri gerçekleştirilen kabine toplantısı ile ilgili araştırmalar gündem olmuş durumda. Yurt genelindeki binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren konuya ilişkin en çok; bugün kabine toplantısı var mı ve kabine ne zaman toplanacak aramaları yapılıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 11:26 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:26
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        • 1

          Yeni haftanın ilk günü itibariyl kabine toplantısına ilişkin araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Cumhurbaşkan Erdoğan'ın açıklamalarını merakla bekleyen yurt genelindeki binlerce vatandaş; bugün kabine toplantısı var mı, gündemde neler var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte, yeni kabine toplantısı ile ilgili bilgiler...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?

          İki haftada bir Pazartesi günleri düzenlenen kabine toplantısı son olarak 21 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilmişti

          Gün itibariyle düzenlenmesi beklenen toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Soçi'ye gitmesi nedeniyle ertelendi.

        • 3

          Kabine toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşüyle önümüzdeki gerçekleştirilmesi bekleniyor.

          Söz konusu toplantının ana gündem maddeleri arasında ise; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki Tahıl Koridoru görüşmesi, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu ve Ankara-Moskova ilişkilerinin yer alması bekleniyor.

        • 4

          Konuyla ilgili resmi açıklamalar gelir gelmez haberimizde yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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