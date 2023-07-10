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        Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta ve gündemde neler var?

        Her Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı için aramalar artmış durumda. Cumhurbaşkan Erdoğan'ın açıklamalarını merakla bekleyen yurt genelindeki binlerce vatandaş; bugün kabine toplantısı var mı, gündemde neler var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte, yeni kabine toplantısına dair ilk bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 09:49
        • 1

          Kabine toplantısı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. TBMM'nin henüz tatile girmemesi ve kabine toplantıısnın 15 günde 1 her Pazartesi günü gerçekleştirilmesi nedeniyle vatandaşlar; bugün kabine toplanacak mı ve gündemde neler var gibi aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili bilgiler...

        • 2

          YENİ KABİNE BAKANLAR KURULU BELLİ OLUYOR!

          Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki kabinenin yeni toplantısının tarihi henüz belli olmadı.

          15 günde 1 gerçekleştirilen toplantının bu kez 17 Temmuz Çarşamba günü saat 14:00'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        • 3

          YENİ KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NELER OLACAK?

          Öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadrı gibi konuların ayrıntıları için beklentiler sürüyor.

          Kabine Toplantısı'nda bu konuların görüşülmesi yönünde vatandaşların beklentileri arttı. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        • 4

          TBMM NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

          TBMM'nin, memur maaş düzenlemesi ve diğer önemli kanunları yasalaştırdıktan sonra tatile girmesi bekleniyor.

        • 5

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