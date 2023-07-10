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Kabine toplantısı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. TBMM'nin henüz tatile girmemesi ve kabine toplantıısnın 15 günde 1 her Pazartesi günü gerçekleştirilmesi nedeniyle vatandaşlar; bugün kabine toplanacak mı ve gündemde neler var gibi aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili bilgiler...

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YENİ KABİNE BAKANLAR KURULU BELLİ OLUYOR!



Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki kabinenin yeni toplantısının tarihi henüz belli olmadı.



15 günde 1 gerçekleştirilen toplantının bu kez 17 Temmuz Çarşamba günü saat 14:00'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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YENİ KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NELER OLACAK?



Öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadrı gibi konuların ayrıntıları için beklentiler sürüyor.



Kabine Toplantısı'nda bu konuların görüşülmesi yönünde vatandaşların beklentileri arttı. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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