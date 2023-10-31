Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. Son olarak Kabine Toplantısı 9 Ekim tarihinde gerçekleşmişti. Kabine toplantısının ana gündeminde ekonomideki son gelişmeler ve dış politika olması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...