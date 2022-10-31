Yurdumuzun dört bir yanında gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Gündemdeki hareketlilik nedeniyle yeni kabine toplantısına ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...