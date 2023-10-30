Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın tarihi merak konusu oldu. Son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından emeklilere 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin detayları açıklanmıştı. Yeni Kabine Toplantısında ise vergisiz telefon, faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik gibi konuların ele alınmasının bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı günü, saati ve gündem maddelerine ilişkin merak edilenler...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplanısı son olarak 9 Ekim'de bir araya gelmişti. Her iki haftada bir düzenlenen Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı programında yer almadığı için beklenen gün olan 23 Ekim'de gerçekleştirilmedi. Emekli ikramiyesi, vergisiz telefon, faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik gibi pek çok konunun ele alınacağı toplantının ardında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte 30 Ekim Kabine Toplantısı gündem maddeleri ve kararlarına ilişkin merak edilen detaylar...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilmişti.
15 günde bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.
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KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, 90 bin taşerona kadro ve vergisiz telefon satış tarihi gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.
İşte, 9 Ekim 2023 Kabine Toplantısı Kararları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:
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EKONOMİ, DEPREM VE TERÖRLE MÜCADELE
İstanbul'da hoşgörü ve dayanışma ikliminin Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz. Yeni akademik yılın, YÖK, üniversitelerimize, hocalarımıza, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Ankara ve İstanbul'da yaptığımız çok sayıda görüşme ve toplantıyla ülkemizi büyütme, milletimizin refahını yükseltme mücadelemizi kesintisiz sürdürdük. Dünyada ve bölgemizde tüm yaşanan gelişme, elbette yakın takibimiz altındadır. Ekonomideki sorunların çözümü, depremde yıkılan şehirlerimizin ayağa kaldırılması, terörle mücadele önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürmektedir.
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EMEKLİLERE 5 BİN LİRA İKRAMİYE
Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
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"TEK BİR MASUMUN BURNUNUN KANAMASINA RAZI DEĞİLİZ"
1967 sınırlarında Başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz. Filistin halkını sürekli taciz ederek evlerine ve arazilerine el koyarak, kalkınmasına engel olarak bölgedeki sorunun çözülemeyeceği açıktır. Böyle bir yaklaşım çatışmaların artmasına, her iki tarafın da sürekli kanının dökülmesine, barış arayışlarının hüsranla sonuçlanmasına yol açar. İsrail'in Filistin halkının temel haklarının hiçe sayan yaklaşımı kendi halkının güvenliğini tehdit etmektedir. İsrail ve Filistin topraklarında tek bir masumun burnunun kanamasına razı olmadığını söylüyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan inanç, kökenine bakmadan insanı bu şekilde savunuyoruz.
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