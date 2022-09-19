Her Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı ile ilgili araştırmalar gün itibariyle bir kez daha artmış durumda. Konuya ilgili olarak vatandaşlar; bugün kabine toplanacak mı ve gündemde neler var gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte, ayrıntılar...