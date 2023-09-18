Yeni haftanın ilk günü itibariyl kabine toplantısına ilişkin araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Cumhurbaşkan Erdoğan'ın açıklamalarını merakla bekleyen yurt genelindeki binlerce vatandaş; bugün kabine toplantısı var mı, gündemde neler var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte, yeni kabine toplantısı ile ilgili bilgiler...