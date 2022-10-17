SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI



Toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış siyasete yönelik değerlendirmelerde bulundu ve ardından öğrenci ile esnaflara müjdeyi duyurdu: ''Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde 150 bin öğrencimiz ailelerin yanına herhangi bir yük getirmeden gidecek.



Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Genç girişimcilerimizin kredilerini 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını da 35'e çıkarıyoruz. Doğal gaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık.''