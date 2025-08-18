Habertürk
        İZBAN neden çalışmıyor, seferler iptal mi? İZBAN seferleri ne zaman başlayacak? Resmi açıklama geldi!

        İZBAN neden çalışmıyor, seferler iptal mi? İZBAN seferleri ne zaman başlayacak? Açıklama geldi!

        ''Bugün İZBAN seferleri iptal mi?'' sorusu gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. Hükümetin 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde sunduğu zam teklifi ile 1.000 TL taban aylık artışı memur konfederasyonlarınca yetersiz bulundu. Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma kararı aldı. Karar sonrası İZBAN seferleri durduruldu. Peki, İZBAN seferleri ne zaman başlayacak? İşte İZBAN'dan konu ile ilgili yapılan açıklama...

        Giriş: 18.08.2025 - 11:03 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:03
        • 1

          Hükümetin 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde memur ve memur emeklilerine sunduğu zam önerisi, memur konfederasyonları tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) iş bırakma eylemi yapma kararı aldı. Bu karar sonrası İZBAN seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinden itibaren İZBAN’ı kullanmak isteyen İzmirliler, "İZBAN neden kapalı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İZBAN seferleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

        • 2

          İZBAN NEDEN KAPALI?

          Hükümetin 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde memur ve memur emeklilerine sunduğu zam önerisi, memur konfederasyonları tarafından yetersiz bulunarak reddedildi.

          Teklifte 2026 için ilk altı ayda %10, ikinci altı ayda %6, 2027 için ise her iki altı ayda %4 zam öngörülüyordu. Ayrıca ikinci toplantıda taban aylığa 1.000 TL’lik artış önerisi de konfederasyonlarca kabul görmedi.

          Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) iş bırakma eylemi yapma ve protesto etkinlikleri düzenleme kararı aldı.

          İZBAN’dan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde memurların gerçekleştireceği iş bırakma eylemi nedeniyle İZBAN seferleri iptal edildi.

        • 3

          İZBAN NE ZAMAN AÇILACAK?

          İZBAN’ın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

          "Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, TCDD çalışanları da işbaşı yapmayacaktır. Bu nedenle 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz. Lütfen yolculuğunuzu, yukarıdaki bilgilendirmeyi dikkate alarak planlayınız."

        • 4

          İş bırakma eyleminin bir gün sürecek olması nedeniyle İZBAN seferlerinin 19 Ağustos 2025 Salı günü başlaması bekleniyor.

        • 5

          İşte İZBAN'ın konu ile ilgili resmi açıklaması...

