İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR!

AKOM, X sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı. Paylaşımda "Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi. Haftalık hava tahmin raporuna göre; bugün öğle saatlerinden itibaren havanın 5 derece olacağı ve karla karışık yağmur yağacağı öngörülüyor.