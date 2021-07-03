Son günlerde oldukça değişken hava durumları yaşanan İstanbul'da, 3 Temmuz hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusunn cevabını derledik...

İSTANBUL'DA CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.