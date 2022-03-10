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Bugün İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanıyor, kar yağışında kaça kadar açık? 10-11 Mart bugün ve yarın İstanbul AVM'ler saat kaça kadar açık?

İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanıyor? 10-11 Mart bugün ve yarın İstanbul AVM'ler saat kaça kadar açık?

Olumsuz hava şartlarının etkisini göstermesiyle birlikte bazı önlemler alındı. Alışveriş Merkezindeki işlerini halletmek isteyen vatandaşlar 'AVM'ler bugün açık mı?' sorusuna yanıt aradı. Peki, İstanbul'da 10 Mart AVM'ler bugün kaçta kapanıyor? 11 Mart AVM'ler açık mı? İşte, AVM çalışma saatleri...

10.03.2022 - 10:35 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı duyuruya göre başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkisini gösterecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbirler alınırken AVM'lerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Alışveriş Merkezine gitmek isteyen vatandaşlar  'İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanıyor, 10-11 Mart bugün İstanbul AVM'ler saat kaça kadar açık?' sorularına yanıt aradı. İşte, 2022 Alışveriş Merkezi çalışma saatleri...

  • 10 MART AVM'LER BUGÜN VE YARIN AÇIK MI?

    Alışveriş Merkezleri bugün (10 Mart) ve yarın (11 Mart) açık olacak. Konuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda haberimizde yer alacak.

  • 10 MART 2022 BUGÜN AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?

    İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruda "İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    10 Mart AVM kapanış saati hakkında Valiliğin henüz resmi bir açıklaması bulunmasa da bugün ve yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle Avmlerin erken kapanması bekleniyor.

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