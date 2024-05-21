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        Haberler Bilgi BUGÜN HESAPTA! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödemeleri bugün yatıyor! Evlilik kredisi şartları ve başvuru ekranı

        150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

        Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Nurdağı, İslahiye ilçelerinde evlenecek çiftleri desteklemek amacıyla verilen 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi, bugün hesaplara geçiyor. İşte, evlilik kredisi ödeme detayları ile başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 07:30 Güncelleme: 21.05.2024 - 07:31
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        • 1

          Deprem bölgesindeki evlenecek çiftler için başlatılan Aile ve Gençlik Fonu uygulamasında başvurular Şubat ayından beri alınıyor. İlk başvuran çiftlerin 150 bin TL faizsiz kredisi bugün itibarıyla hesaplara yatırılıyor. İşte, detaylar...

        • 2

          150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BUGÜN HESAPLARDA!

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisine dair açıklamalarda bulundu.

          Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının 8 bin 563'e ulaştığını belirterek, "Bugün itibarıyla fona başvuran 8 bin 563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan 2 bin 13 gencimize evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik. İnceleme süreci diğer başvurular için de devam ediyor. Fondan yararlanacak gençlerimize de aslında bir müjdeyi de vermek istiyorum: Eğitim programlarına katılıp, resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerin kredi ödemelerine 21 Mayıs itibarıyla başlıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum."

        • 3

          EN FAZLA BAŞVURAN İL HATAY OLDU

          Bakan Göktaş, projenin çok ilgi gördüğünü belirterek, "Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun, gençliğe de verdiği önemin en somut örneklerinden biri. Proje ile evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğimiz çok büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor. Biz projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştirdik. En çok başvuruyu da Hatay'dan aldık." dedi.

        • 4

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

          Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat Perşembe 2024 itibarıyla başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

          Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

        • 6

          EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

          Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

          Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

          Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

          Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

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