BUGÜN (9 MART CUMARTESİ) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün de yağmur devam edecek. Sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında değişecek.

İzmir ise kapalı ancak yağışsız bir güne uyanacak. Termometreler 17 dereceye kadar çıkacak.

Ankara da yağmurlu olacak ancak İstanbul ve İzmir'in aksine sıcaklıklar oldukça düşük seyredecek. Cumartesi günü hava 2 ile 6 derece arasında değişecek.