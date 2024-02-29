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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? MGM ile 29 Şubat Perşembe yurt geneli hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? MGM ile 29 Şubat Perşembe yurt geneli hava durumu

        Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinden seyrediyor. Türkiye genelinde yağışsız hava hakimiyetini sürdürürken, cumartesi günü Marmara, Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında hafta sonu yağmur ihtimali görülüyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte MGM ile 29 Şubat Perşembe yurt geneli hava durumu tahminleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 01:45 Güncelleme: 29.02.2024 - 01:45
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Şubat ayının son gününde kış etkisini yitirirken soğuk havalar yerini sıcak havalara bırakıyor. Bilindiği gibi baharın müjdecisi olarak kabul gören cemre son olarak 6 Mart'ta toprağa düşecek. İşte 29 Şubat 2024 yurt geneli hava durumu raporu...

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        BUGÜN (29 ŞUBAT PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da bugün hava az bulutlu olacak. Güneş, yer yer kendini gösterecek ve sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak.

        İzmir de İstanbul gibi az bulutlu ve güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar ise tıpkı bir yaz gününü andıran şekilde 24 dereceye kadar çıkacak.

        Ankara'da, diğer iki kentin aksine sisli ve kapalı bir hava olacak. Yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar 4 ile 17 derece arasında değişecek.

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        BUGÜN (29 ŞUBAT PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye bugün yağışsız ve ılık bir güne uyanacak. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyretse de çoğu ilde havalı kapalı ve sisli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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