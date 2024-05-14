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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! 14 Mayıs Pazartesi hava durumu tahminleri:

        Bugün hava nasıl olacak? 14 Mayıs Salı hava durumu tahminleri

        Meteoroloji açıklamaları ile hava durumu tahminleri merak konusu oldu. Haftanın ilk gününde yurdun doğu kesimlerinde yağışlı hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada kuvvetli yağış uyarısı dikkat çekiyor. İşte 14 Mayıs Salı İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 00:12 Güncelleme: 14.05.2024 - 00:12
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        • 1

          Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika tahmin raporu ile açıklandı. Yeni haftada sıcaklıklar düşmeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu hakkında uyarılarda bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 14 Mayıs Salı hava durumu tahminleri...

        • 2

          14 MAYIS SALI İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul yarın bulutlu ancak yağışsız. Sıcaklıklar ise 9 ile 17 derece arasında değişecek.

          Ankara da parçalı bulutlu olacak; Başkentte de bugün için yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde 6 derece olan hava öğlene doğru yerini 18 dereceye bırakacak.

          İzmir de parçalı bulutlu ancak güneşli olacak. Bugün İzmir halkı 24 dereceye çıkan havanın keyfini çıkaracak.

        • 3

          14 MAYIS SALI TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Bugün Türkiye'nin bir kısmı yağmurlu bir kısmı ise güneşli olacak. Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun ise bir kısmınde yağış bekleniyor.

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