BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Şanlıurfa'nın kuzeyi ve Erzincan'ın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın rakımı 2000 metre üzeri yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.