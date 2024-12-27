Bugün hava nasıl olacak? 27 Aralık Cuma İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Hava durumu tahminleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışların etkisiyle uyarılar artarken, Türkiye genelinde bugün için yeni açıklamalar yapıldı. İşte 27 Aralık Cuma İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Aralık Cuma günü için çeşitli uyarılarda bulundu. Bugün özellikle yağışların; yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul ve çevresinde soğuk hava dalgası kendini hissettirmeye devam edecek. İşte 27 Aralık Cuma günü güncel hava durumu...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Muğla, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Antalya, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Antalya, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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İSTANBUL 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Cuma) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu.
ANKARA 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve (Cuma) yağmur ve sağanak, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.