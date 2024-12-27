BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Muğla, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Antalya, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.