Bugün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Cuma İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri
Ağustos ayının son günlerine girilirken, sıcak ve kurak hava ülke genelinde etkisini artırmaya devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Ağustos Cuma İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Türkiye genelinde yağış beklenmezken, bazı kentlerde sıcaklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. İşte 29 Ağustos Cuma Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Samsun ve Rize çevreleri ile İstanbul’un Anadolu yakasının kuzey kıyıları, Bandırma, Adana'nın kuzeyi, Hatay ve Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden sonra Anadolu yakasının kuzey kıyılarının mevzii sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye'nin kuzeyi Adana'nın kuzeyi ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Kardeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Samsun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 34°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı
TOKAT 16°C, 37°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KARS 12°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 27°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık