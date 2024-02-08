Bugün hava nasıl olacak? 9 Şubat 2024 yarın Türkiye genelinde hava durumu
Türkiye'de yarın ülkenin güneyinde ve doğusunda yağış bekleniyor. Marmara ve Karadeniz Bölgesi'de ise parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu haritası ile "Bugün (9 Şubat 2024) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'de hava nasıl olacak" sorusu yanıt buldu. İşte, detaylar...
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Yurt genelinde yarın havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Planlarını ona göre yapacak olan vatandaşlar "Bugün hava durumu nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'nin batısı ile kuzeyi, soğuk havanın etkisi altından çıkmaya başladı. Karadeniz ve Marmara Bölgesi adeta bahardan kalma günler geçiriyor. Ülke genelinde haftanın son iş gününde bugün havanın nasıl olacağını sizler için derledik. İşte, 9 Şubat 2024 Türkiye hava durumu...
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9 ŞUBAT CUMA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?
İstanbul'da bugün hava yağışsız parçalı bulutlu olacak. Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 15 dereceyi görürken; en düşük 10 derece olması bekleniyor.
Ankara'da ise hava yağışlı olacak. Başkent yarın soğuk bir gün geçirecek çünkü sıcaklıklar en fazla 12 dereceye kadar çıkacak.
İzmir ise bugün parçalı bulutlu olacak. Kent genelinde hava sıcaklıkları 10 ile 18 derece arasında seyredecek.
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9 ŞUBAT CUMA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün yurdun doğusu ile güneyinin yağışlı olması beklenirken; kalan bölgelerin ise daha sakin bir gün geçirecek. Hava sıcaklığının en düşük -21 dereceye kadar düşmesi beklenen Ardahan'ın en soğuk ilimiz olacağı öngörülüyor.
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