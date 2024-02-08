Yurt genelinde yarın havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Planlarını ona göre yapacak olan vatandaşlar "Bugün hava durumu nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'nin batısı ile kuzeyi, soğuk havanın etkisi altından çıkmaya başladı. Karadeniz ve Marmara Bölgesi adeta bahardan kalma günler geçiriyor. Ülke genelinde haftanın son iş gününde bugün havanın nasıl olacağını sizler için derledik. İşte, 9 Şubat 2024 Türkiye hava durumu...