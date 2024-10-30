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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? 30 Ekim Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu: Meteoroloji açıkladı: Sağanak geliyor!

        Bugün hava nasıl olacak? 30 Ekim İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji'nin son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışların etkisiyle hava serinlerken, vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olmaları önem taşıyor. Türkiye genelinde bugün için yeni uyarılar yapıldı. İşte 30 Ekim Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 01:30 Güncelleme: 30.10.2024 - 01:30
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ekim Çarşamba günü için uyarılarda bulundu. Karadeniz ile Samsun çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 30 Ekim Çarşamba günü hava durumu...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL 13°C, 18°C

          Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın doğusu yerel sağanak yağışlı.

          İZMİR 13°C, 23°C

          Az bulutlu ve açık.

        • 4

          ANKARA 3°C, 18°C

          Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

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