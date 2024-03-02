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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? 3 Mart 2024 Pazar bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'de hava durumu raporu

        Bugün hava nasıl olacak? 3 Mart Pazar hava durumu

        "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu araştırılırken, meteoroloji tarafından hava durumu raporu yayınlandı. İl il olarak ele alınan rapora göre; hafta sonu yurt genelinde yağışlı bir hava olacak. İşte, 3 Mart Pazar bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'de hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 00:05 Güncelleme: 03.03.2024 - 00:05
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        • 1

          Türkiye artık bahar mevsimine giriş yaptı ancak yağmurlar geri geldi. İlk günlerden, 'Mart'ın kazma kürek yaktırdığı' zamanlar yaşayacağız çünkü yağışlar geri geliyor. İşte, 3 Mart Pazar bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'de hava durumu...

        • 2

          BUGÜN (3 MART PAZAR) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul Pazar günü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar biraz düşecek ve 13 derece civarında seyredecek.

          Ankara da aynı şekilde yağmurlu bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 4 ile 14 derece arasında değişecek.

          İzmir de sağanak yağışa teslim olacak ancak buna rağmen sıcaklıklar 19 dereceyi görecek.

        • 3

          BUGÜN (3 MART PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye bir süredir yaşadığı güneşli havalara ara veriyor. Yarın yurt genelinde yağışlar geri geliyor. Ancak sıcaklıklar yine aynı ortalamada seyredecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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