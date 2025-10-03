Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 3 Ekim 2025 Cuma Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 3 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü günün hava durumuna ilişkin raporunu yayımladı. Yurdun batı bölgelerinde sağanak yağış hakim olurken, Orta ve Doğu Anadolu Bölgesi ise açık, parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" 3 Ekim 2025 Cuma Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 01:12 Güncelleme: 03.10.2025 - 01:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Eylül ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Yurt genelinde kurak geçen yazın ardından barajlarda su seviyesi kritik seviyeye geriledi. Baraj seviyesinin azaldığı illerde su kesintileri uygulanırken, sağanak yağış bazı bölgelerde etkili olmaya başladı. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte 3 Ekim 2025 Cuma Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu tahminleri..

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'in batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        • 3

          HAVA SICAKLIĞI

          Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        • 4

          KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

          Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (02.10.2025) saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m2), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli güneyli rüzgar ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 5

          İSTANBUL 18°C, 24°C

          Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          İZMİR 17°C, 23°C

          Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ANKARA 10°C, 25°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Sumud Türkiye Delegasyonu: 48 Türk aktivist alıkonuldu
        Sumud Türkiye Delegasyonu: 48 Türk aktivist alıkonuldu
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Tedesco galibiyetin şifresini verdi!
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        Habertürk Anasayfa