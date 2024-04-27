Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? 28 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 28 Nisan Pazar hava durumu

        Bahar havalarının değişkenliği sürerken hafta sonu birçok şehirde yağmur yağacak. Üstelik meteoroloji yağmurlara gök gürültüsünün de ekleneceği konusunda uyarıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 28 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 10:27 Güncelleme: 27.04.2024 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Nisan ayının sonuna doğrı geldiğimiz günlerde havanın değişkenliğini; yağmur ve güneşi aynı anda yaşıyoruz. Ancak Nisan ayından sonra havalar daha istikrarlı ilerleyecek ve güneş yeniden parlayacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 28 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          BUGÜN (28 NİSAN PAZAR) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul bugün gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 12 ile 19 derece arasında değişecek.

          Ankara da gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir güne uyanacak. Ancak İstanbul'a nazaran daha sıcak olacak çünkü termometreler 22 dereceye kadar çıkacak.

          İzmir ise güneşli ancak yer yer bulutlu olacak. Sıcaklıklar 26 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          BUGÜN (28 NİSAN PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye bugün yağışlı bir gün geçirecek. Akdeniz ve Doğu tarafı güneşli olsa da ülkenin kalanında gök gürültülü sağanak yağış var.

        Kızılcık Şerbeti son bölümü kesintisiz izleyin!
        Kızılcık Şerbeti son bölümü kesintisiz izleyin!
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
        Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
        4,5 yıllık hasret bitti!
        4,5 yıllık hasret bitti!
        Bilim insanları uyardı
        Bilim insanları uyardı
        İbrahim Yıldız yazdı: Buruk sevinç!
        İbrahim Yıldız yazdı: Buruk sevinç!
        Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
        Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
        Oğuzhan Genç yazdı: Ya kupa da olmazsa?
        Oğuzhan Genç yazdı: Ya kupa da olmazsa?
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Halay çekerken telefonu çalındı
        Halay çekerken telefonu çalındı
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Habertürk Anasayfa