Meteoroloji duyurdu: 28 Mart bugün hava nasıl olacak?
Ülke genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte güncel hava durumu ile "İstanbul'da 28 Mart bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları...
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Meteoroloji açıklamaları ardından Marmara Bölgesi'nde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 28 Mart Perşembe günü İstanbul'da yağışlar devam edecek mi, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...
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28 MART PERŞEMBE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün yağış yok ancak hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 11 ile 19 derece arasında değişecek.
İzmir güneşli bir güne uyanacak. Baharın havasını erkenden hisseden şehirde bugün sıcaklıklar 23 dereceye kadar çıkacak.
Ankara ise bugün bulutlu olacak. Zaman zaman keskin sıcaklık düşüşleri yaşayan Başkent'te de havalar düzeliyor; bugün termometreler 20 dereceye kadar çıkacak.
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28 MART PERŞEMBE TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye bugün genel anlamda güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 20 ve üstü üzerinde seyrederken Muğla, Burdur, Eskişehir, Denizli, Bilecik, Sakarya, Düzce ve Bolu yağmurlu olacak. Ancak yine de iyi bir haber olarak, kar yağışını tamamen geride bıraktık diyebiliriz.
METEOROLOJİDEN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI GELDİ!
Meteoroloji Batman, Şırnak, Hakkari ve Siirt için çığ tehlikesi için uyarı verdi. Bugün için başka çığ uyarısı da Karadeniz'in ve Doğu'nun bir kısmı için verildi.
İzmir, Aydın ve Muğla'da ise vatandaşların toz taşınımı konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.
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