28 MART PERŞEMBE TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye bugün genel anlamda güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 20 ve üstü üzerinde seyrederken Muğla, Burdur, Eskişehir, Denizli, Bilecik, Sakarya, Düzce ve Bolu yağmurlu olacak. Ancak yine de iyi bir haber olarak, kar yağışını tamamen geride bıraktık diyebiliriz.

METEOROLOJİDEN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI GELDİ!

Meteoroloji Batman, Şırnak, Hakkari ve Siirt için çığ tehlikesi için uyarı verdi. Bugün için başka çığ uyarısı da Karadeniz'in ve Doğu'nun bir kısmı için verildi.

İzmir, Aydın ve Muğla'da ise vatandaşların toz taşınımı konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.