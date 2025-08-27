BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Trabzon ve Rize çevreleri ile Denizli'nin güney kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Batı Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları, Giresun'un iç kesimleri ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.