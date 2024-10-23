BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Doğu Karadeniz ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.