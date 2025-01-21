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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 21 Ocak 2025 Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Bugün hava nasıl olacak? 21 Ocak Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Ocak Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu kendi sitesi üzerinden duyurdu. Yeni bir günün gelişiyle birlikte yurdun batı kesiminde yağışlı havanın etkili olması beklenirken, diğer bölgelerde ise herhangi bir yağış beklenmiyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 21 Ocak 2025 Salı Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 01:18 Güncelleme: 21.01.2025 - 01:18
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        • 1

          Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 21 Ocak Salı günü hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte detaylar...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu ve zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, bugün öğle saatlerinden sonra Ege'nin güneybatısı ve Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        • 3

          İSTANBUL 5°C, 9°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 4

          İZMİR 8°C, 16°C

          Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        • 5

          ANKARA -2°C, 10°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 6
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