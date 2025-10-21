Habertürk
        Bugün hava nasıl olacak? 21 Ekim Salı MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

        Bugün hava nasıl olacak? 21 Ekim Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Yeni haftanın gelişiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Ege ve Akdeniz Bölgesi, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun bir bölümünün yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Ekim Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 01:16 Güncelleme: 21.10.2025 - 01:16
        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: yeni haftada yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Yurdun kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte 21 Ekim Salı MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege, (Mersin hariç) Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep, Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların güney ve batı kesimlerde yer yer gök gürültülü olmak üzere sağanak, kuzeydoğu kesimlerde ise yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Güney Ege kıyıları ile Siirt, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        • 3

          HAVA SICAKLIĞI

          Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

          RÜZGAR

          Genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        • 4

          UYARILAR

          Yağışların, Güney Ege kıyıları ile Siirt, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        • 5

          İSTANBUL 12°C, 20°C

          Parçalı ve az bulutlu

          İZMİR 15°C, 20°C

          Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ANKARA 6°C, 19°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu

        Yazı Boyutu
