Bugün hava nasıl olacak? 2 Ocak MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ocak Perşembe günü hava durumu raporunu yayınladı. Yeni yılın gelişiyle birlikte yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 2 Ocak 2025 Perşembe MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini
- 1
Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıtı buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyıları ve İç Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 2 Ocak 2025 Perşembe MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
- 2
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- 3
İSTANBUL 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
-
- 4
İZMİR 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
- 5
ANKARA 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
- 6