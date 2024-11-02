Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 2 Kasım 2024 Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri

        Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

        Kasım ayının gelişiyle birlikte ülke genelinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların düşmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 2 Kasım 2024 Cumartesi Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 00:58 Güncelleme: 02.11.2024 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminlerini kendi sitesi üzerinden paylaşıyor. 2 Kasım Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmezken, İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nde puslu havanın hakim olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        • 3

          MARMARA

          Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

          EDİRNE 8°C, 24°C

          Parçalı ve az bulutlu

          İSTANBUL 12°C, 19°C

          Parçalı ve az bulutlu

          KIRKLARELİ 7°C, 22°C

          Parçalı ve az bulutlu

          KOCAELİ 11°C, 22°C

          Parçalı ve az bulutlu

          EGE

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          A.KARAHİSAR 3°C, 19°C

          Az bulutlu ve açık

          DENİZLİ 10°C, 25°C

          Az bulutlu ve açık

          İZMİR 13°C, 22°C

          Az bulutlu ve açık

          MUĞLA 9°C, 26°C

          Az bulutlu ve açık

        • 4

          AKDENİZ

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          ADANA 15°C, 30°C

          Az bulutlu ve açık

          ANTALYA 18°C, 28°C

          Az bulutlu ve açık

          HATAY 13°C, 27°C

          Az bulutlu ve açık

          MERSİN 18°C, 29°C

          Az bulutlu ve açık

          İÇ ANADOLU

          Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

          ANKARA 4°C, 19°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ÇANKIRI 2°C, 20°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ESKİŞEHİR 4°C, 20°C

          Parçalı ve az bulutlu

          KONYA 6°C, 18°C

          Parçalı ve az bulutlu

          BATI KARADENİZ

          Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

          BOLU 5°C, 19°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          DÜZCE 7°C, 21°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          SİNOP 13°C, 21°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          ZONGULDAK 10°C, 18°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          ORTA ve DOĞU KARADENİZ

          Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

          AMASYA 4°C, 21°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          ARTVİN 5°C, 19°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          SAMSUN 11°C, 23°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          TRABZON 11°C, 19°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          DOĞU ANADOLU

          Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

          ERZURUM -2°C, 15°C

          Parçalı ve az bulutlu

          KARS 5°C, 14°C

          Parçalı ve az bulutlu

          MALATYA 5°C, 20°C

          Parçalı ve az bulutlu

          VAN 0°C, 14°C

          Parçalı ve az bulutlu

          GÜNEYDOĞU ANADOLU

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          DİYARBAKIR 4°C, 24°C

          Az bulutlu ve açık

          GAZİANTEP 8°C, 24°C

          Az bulutlu ve açık

          SİİRT 11°C, 22°C

          Az bulutlu ve açık

          ŞANLIURFA 13°C, 24°C

          Az bulutlu ve açık

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Ziyech ocak yolcusu!
        Ziyech ocak yolcusu!
        Pes dedirten görüntü! Ambulansa yol vermedi
        Pes dedirten görüntü! Ambulansa yol vermedi
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        Habertürk Anasayfa