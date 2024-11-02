Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?
Kasım ayının gelişiyle birlikte ülke genelinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların düşmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 2 Kasım 2024 Cumartesi Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminlerini kendi sitesi üzerinden paylaşıyor. 2 Kasım Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmezken, İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nde puslu havanın hakim olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
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MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 13°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 2°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 11°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık