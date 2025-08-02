Bugün hava nasıl olacak? 2 Ağustos 2025 MGM ile İstanbul, Ankara,İzmir hava durumu tahminleri
Hafta sonunun gelişiyle birlikte, yurt geneli yağışlı havanın etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları ise 1 Ağustos Cuma günü itibarıyla mevsim normallerine düştü. Hafta sonu için plan yapanlar bulunduğu ilde havanın nasıl olacağını, yağmur yağıp yağmayacağına ilişkin araştırmalarını sürdürdü. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 2 Ağustos Cumartesi MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
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Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri ile yanıt buldu. Türkiye genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, Cuma gününden itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine düştü. İşte 2 Ağustos 2025 Cumartesi Meteoroloji ile İstanbul, Ankara,İzmir hava durumu raporu...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Düzce, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Konya'nın kuzeyi ile Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin tahmin ediliyor.
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İSTANBUL
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik,
Çelik, "Cumartesi ve pazar günü kısa süreli de olsa sağanak geçişleri göreceğiz. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 30 derece civarında seyrediyor." diye konuştu.
Ankara'da 40 dereceleri bulan sıcaklıkların bugünden itibaren 36 dereceye düşeceğini kaydeden Çelik, "Hafta sonunda en yüksek sıcaklıklar ise 32 ila 33 derecelere kadar inecek." bilgisini verdi.
Çelik, İzmir'de ise yağış beklenmediğini, en yüksek sıcaklığın 34 ila 36 derece bandında seyredeceğini kaydetti.
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ANKARA
Çelik, "Hafta sonunda en yüksek sıcaklıklar ise 32 ila 33 derecelere kadar inecek." bilgisini verdi.
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İZMİR
Çelik, İzmir'de ise yağış beklenmediğini, en yüksek sıcaklığın 34 ila 36 derece bandında seyredeceğini kaydetti.
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