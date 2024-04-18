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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? 19 Nisan Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Türkiye genelinde hava durumu raporu

        Bugün hava nasıl olacak? 19 Nisan Cuma ülke genelinde hava durumu

        Ülke genelinde devam eden bahar neşesi, bir süre için yerini yağmurlara bırakıyor. Bu hafta neredeyse ülke genelinin tamamında yağış bekleniyor. İşte, bugün (19 Nisan Cuma) İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 19.04.2024 - 00:02
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        • 1

          Nisan ayının ortasına geldiğimiz günlerde hava sıcaklıkları yazın habercisi olmaya başladı bile. Ancak hava durumu yine değişti ve güneş, yerini yağmurlu günlere bıraktı. Türkiye'nin birçok kenti, önümüzdeki birkaç gün yağış alacak. İşte, 19 Nisan Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          BUGÜN (19 NİSAN CUMA) İSTANBUL, İZMİR, ANKARA VE BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da bugün de yağmur devam ediyor. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyretse de Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış var.

          Ankara ise bulutlu ve yağışsız olacak. Sıcaklıklar 12 ile 24 derece arasında değişecek.

          İzmir de gök gürültülü sağanak yağış ile güne başlayacak. Sıcaklıklar 24 dereceye kadar çıkacak.

          Bursa da diğer iki büyük şehir gibi gök gürültülü sağanak etkisi altında olacak. Kentte hava 22 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          BUGÜN (19 NİSAN CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Bir süredir evleri gün ışığı ile dolduran güneşe ara veriyoruz. Türkiye genelinde açık hava, yerini gri ve yağışlı bir gökyüzüne bırakıyor. Bu hafta ülke genelinde yağışları konuşurken bazı şehirler gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

        • 4

          METEOROLOJİDEN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

          Meteoroloji yarın için Doğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz için çıp tehlikesi uyarısı veriyor.

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