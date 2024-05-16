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        Haberler Kısayol Bugün hava nasıl olacak? 16 Mayıs Perşembe hava durumu tahminleri: Meteoroloji uyardı!

        Meteoroloji uyardı: 16 Mayıs Perşembe hava durumu tahminleri

        Meteoroloji açıklamaları ile hava durumu tahminleri merak konusu oldu. Hafta ortasında yurdun doğu kesimlerinde yağışlı hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada kuvvetli yağış uyarısı dikkat çekiyor. İşte 16 Mayıs Perşembe İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 00:38 Güncelleme: 16.05.2024 - 00:41
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          Hava durumu raporu Meteoroloji'nin son dakika raporu ile netlik kazandı. Hafta ortasında sıcaklıklar düşmeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu hakkında uyarılarda bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Mayıs Perşembe hava durumu tahminleri...

        • 2

          16 MAYIS PERŞEMBE İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da hava çok bulutlu ancak yağışsız olacak. Bugün hava 20 dereceyi görecek.

          İzmir çok bulutlu ancak oldukça sıcak bir gün geçirecek. Hava Perşembe günü 26 dereceye kadar çıkacak.

          Ankara da parçalı bulutlu ama güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 7 ile 20 derece arasında değişecek.

        • 3

          16 MAYIS PERŞEMBE TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Bugün için ülkenin Doğusu ve Batısında iki ayrı iklim yaşanacak! Batı tarafında hava bulutlu ve güneşli olacakken; Doğu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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