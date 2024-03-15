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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? 15 Mart 2024 Cuma bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu

        Meteoroloji duyurdu: 15 Mart bugün hava nasıl olacak?

        Ülke genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte güncel hava durumu ile "İstanbul'da 15 Mart bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 00:30 Güncelleme: 15.03.2024 - 00:30
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        Meteoroloji uyarıları ardından Marmara Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve yurt genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 15 Mart Cuma günü İstanbul'da yağışlar devam edecek mi, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...

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        15 MART CUMA İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul bugün yağmurlu olacak. Ancak raporda belirtilene göre, yağmur önceki günler kadar etkili olmayacak. Sıcaklıklar 8 ile 13 derece arasında değişecek.

        Ankara'da ise yağış sağanak olarak devam edecek. Başkent en fazla 11 dereceyi görecek.

        İzmir de sağanak yağışla güne başlayacak. Cuma günü, hava İzmir'e göre soğuk olacak diyebiliriz çünkü sıcaklıklar 11 derece civarında seyredecek.

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        15 MART CUMA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye'de yağışlar kaldığı yerden devam ediyor. Cuma günü Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis'te kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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