15 MART CUMA İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul bugün yağmurlu olacak. Ancak raporda belirtilene göre, yağmur önceki günler kadar etkili olmayacak. Sıcaklıklar 8 ile 13 derece arasında değişecek.

Ankara'da ise yağış sağanak olarak devam edecek. Başkent en fazla 11 dereceyi görecek.

İzmir de sağanak yağışla güne başlayacak. Cuma günü, hava İzmir'e göre soğuk olacak diyebiliriz çünkü sıcaklıklar 11 derece civarında seyredecek.