Bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU

Başkent Ankara haftayı güneşli bir günle kapatacak. En düşük 10 derece olacak olan sıcaklıklar gün içerisinde 22 dereceye kadar yükselecek.

İzmir'de ise vatandaşları yazdan kalma bir gün bekliyor. Sıcaklık 15 derece ve 27 derece arasında seyredecek. Nem oranının ise yüzde 87'lere dayanması bekleniyor.

Megakent İstanbul ise sıcak ve nemli bir Pazar günü geçirecek. Termometrelerin 13 - 23 derece arasında seyredeceği İstanbul'da nem oranı yüzde 96 seviyelerine yükselecek.