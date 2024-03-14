BUGÜN (14 MART PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün neredeyse Türkiye'nin her noktasında yağış var. Bahar yağmurlarını yaşayacağımız günler bir süre daha devam edecek.

Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Hakkari, Şırnak, Şanlıurfa, Mersin ve Karaman; genel hava durumuna uymayarak, yağışsız ancak bulutlu bir gün geçirecek.

Sıcaklıklar ise illere göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 10 derece civarında seyredecek.