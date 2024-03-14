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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? 14 Mart Perşembe Türkiye geneli hava durumu raporu

        Bugün hava nasıl olacak? 14 Mart Perşembe Türkiye geneli hava durumu

        Türkiye geneli yağışlı havanın etkisi altına girdi. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi sürerken, yurdun batı kesiminde yağmur etkili oluyor. 14 Mart Perşembe günü okula ve işe gitmek durumunda olanlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 14 Mart 2024 Perşembe Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 01:39 Güncelleme: 14.03.2024 - 01:39
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        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; yurt geneli Türkiye'nin batısı Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Akdeniz'in batı kesimleri sağanak yağmurlu olacak. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu...

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        BUGÜN (14 MART PERŞEMBE) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da yağmur kaldığı yerden devam ediyor. Sıcaklıklar 14 dereyece kadar çıksa da sağanak yağış hayatı olumsuz etkileyecek.

        Ankara da yağmura teslim olacak. Sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında değişecek.

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        BUGÜN (14 MART PERŞEMBE) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Bugün neredeyse Türkiye'nin her noktasında yağış var. Bahar yağmurlarını yaşayacağımız günler bir süre daha devam edecek.

        Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Hakkari, Şırnak, Şanlıurfa, Mersin ve Karaman; genel hava durumuna uymayarak, yağışsız ancak bulutlu bir gün geçirecek.

        Sıcaklıklar ise illere göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 10 derece civarında seyredecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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