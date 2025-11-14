Habertürk
        İçişleri Bakanlığı, Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 14 Kasım Cuma İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...

        Giriş: 14.11.2025 - 00:46 Güncelleme: 14.11.2025 - 00:46
          Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelerde, 6 il için "sarı" meteorolojik uyarı verildiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte MGM ile 14 Kasım Cuma İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahminleri...

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

          KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

          Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak; Cuma Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, Cuma öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

          KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

          Rüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

          İSTANBUL 10°C, 17°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          İZMİR 10°C, 21°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ANKARA 3°C, 12°C

          Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

