BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'da kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.