Türkiye bahar mevsiminin tadını çıkarıyor. Sıcaklıklar her gün biraz daha yükselirken kaçınılmaz Nisan yağmurları da kapıya dayandı. 12 Nisan Cuma günü bazı şehirler güneşin tadını çıkarırken, bazıları yağmurlu olacak. İşte, 12 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...