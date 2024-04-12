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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? 12 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 12 Nisan Cuma hava durumu

        Ramazan Bayramı'nın son günü idrak edilirken meteorolojiden hava durumu raporu da geldi. Türkiye bir süredir beklediği bahar havasını yaşamaya devam etse de bazı şehirler yağmurlu bir gün geçirecek. İşte, 12 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 00:02 Güncelleme: 11.04.2024 - 20:45
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        • 1

          Türkiye bahar mevsiminin tadını çıkarıyor. Sıcaklıklar her gün biraz daha yükselirken kaçınılmaz Nisan yağmurları da kapıya dayandı. 12 Nisan Cuma günü bazı şehirler güneşin tadını çıkarırken, bazıları yağmurlu olacak. İşte, 12 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          BUGÜN (12 NİSAN CUMA) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          Bugün İstanbul son derece sıcak ve güneşli olacak. Açık gökyüzü altında vatandaşlar 23 dereceye kadar çıkan sıcaklığın keyfini çıkaracak.

          Ankara da Cuma günü açık ve güneşli gökyüzünün keyfini çıkarak şehirlerden. Sıcaklıklar 11 ile 21 derece arasında değişecek.

          İzmir ise bahar gününde yazı yaşayacak! Cuma günü sıcaklıklar 27 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          BUGÜN (12 NİSAN CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Bugün Türkiye genel anlamda sıcak bir gün geçirecek. Ancak bazı kentler, 'Nisan yağmurları' yaşayacak üstelik gök gürültülü bir şekilde.

          Bugün Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Hatay, Kilis, Gaziantep, Mardin, Batman, Malatya, Isparta ve Karabük'te gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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