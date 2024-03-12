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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl olacak? 12 Mart MGM ile Türkiye geneli hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 12 Mart Türkiye geneli hava durumu

        Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor. İşte 12 Mart Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminleri ile Türkiye geneli bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 01:38 Güncelleme: 12.03.2024 - 01:38
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinden seyrederken, birçok ilde bahar havası etkisini göstermeye başladı. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte detaylar...

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        BUGÜN (12 MART SALI) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da bugün hava yağışlı olacak. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında seyredecek.

        Ankara'da ise 12 Mart günü hava sisli. Sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıksa da sisli hava Başkent'teki yaşamı olumsuz etkileyebilir.

        İzmir ise gök gürültülü sağanak yağış ile güne başlangıç yapacak. 20 derece civarında ölçülen sıcaklıklara rağmen hava kapalı olacak.

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        BUGÜN (12 MART SALI) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Bugün Türkiye'de birden fazla hava olayı görülecek. Marmara yağışlı, Karadeniz, Güney Doğu ve Akdeniz'in bir kısmı güneşli, kalan bölgeler ise sisli olacak. Ancak yine de yurt genelinde sıcaklıklar düşmeyecek ve bahar aylarının uzaktan da olsa esintisini hissedeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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