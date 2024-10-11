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        Haberler Bilgi Bugün hava nasıl olacak? 11 Ekim 2024 Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

        Meteoroloji'den yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

        Ekim ayının gelişiyle birlikte ülke genelinde az bulutlu ve güneşli hava etkili olmaya başladı. Karadeniz'in doğu kıyıları ve Akdeniz'in doğusunda yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Ege Bölgesi'nden ise puslu hava etkisini sürdürecek. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Ekim 2024 Cuma Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 01:14 Güncelleme: 11.10.2024 - 01:14
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        • 1

          Yeni bir günün gelişiyle birlikte bugün hava nasıl olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL 20°C, 26°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 4

          İZMİR 19°C, 32°C

          Az bulutlu

        • 5

          ANTALYA 21°C, 27°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 6

          ANKARA 13°C, 26°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 7
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