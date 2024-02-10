10 ŞUBAT CUMARTESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

İstanbul'da bugün hava yağışsız az bulutlu olacak. Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 17 dereceyi görürken; en düşük 11 derece olması bekleniyor.

Ankara'da ise hava kapalı olacak. Sisli bir gün geçirecek olan Başkent'te sıcaklıklar en düşük 2 dereceyi en yüksek ise 14 dereceyi görecek.

İzmir ise bugün yağış etkili olacak. Kent genelinde hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkacak.