BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.