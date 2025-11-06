Bugün hava nasıl olacak? 6 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Kasım ayı ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyretmeye başladı. Yurdun batı bölgesi yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenirken, Türkiye'nin doğusu parçalı bulutlu olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 6 Kasım 2025 İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu raporu ile yanıt buldu. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji ile 6 Kasım Perşembe İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANKARA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
