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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl? 6 Kasım Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile bugün hava nasıl olacak?

        Bugün hava nasıl olacak? 6 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Kasım ayının gelmesiyle birlikte yurt genelinde serin hava etkisini artırırken, Meteoroloji'den pek çok il için yeni yağış uyarıları geldi. Ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, İzmir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bugünkü hava durumu detayları paylaşıldı. İşte 6 Kasım Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 01:56 Güncelleme: 06.11.2024 - 01:56
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        Bugün hava nasıl olacak?
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Kasım Çarşamba günü için uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. İşte 6 Kasım Çarşamba günü güncel hava durumu...

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        BUGÜN HAVA NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        HAVA NASIL OLACAK?

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

        İSTANBUL 9°C, 15°C

        Az bulutlu ve açık.

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

        İZMİR 9°C, 21°C

        Az bulutlu ve açık.

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA -1°C, 12°C

        Az bulutlu ve açık.

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